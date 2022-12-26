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47 минут назад

Смородская предлагает РФС оставаться в УЕФА и ждать следующего ЧМ

Евро-футбол.Ру

Бывший президент московского «Локомотива» вновь порассуждала об идее РФС сменить конфедерацию с УЕФА на АФК.

Смородская предлагает РФС оставаться в УЕФА и ждать следующего ЧМ
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Нет гарантий участия в финальной стадии ЧМ, потому что там (в АФК – Ред.) будут те же страны, которые не хотят играть с нами сейчас», - цитирует Смородскую «Матч-ТВ».

Экс-менеджер «Локо» считает, что легче ждать 2026 года, когда ситуация сама сможет «разрулиться», а санкции ослабнут. А перелёты до стран Азии сейчас сильно подорожали, добавляет Смородская.

Завтра исполком РФС проведёт заседание, на котором станет известно, останется ли национальный футбольный союз в УЕФА или перейдёт в АФК.

Из-за санкций сборная России, напомним, пропустила стыковые матчи на мундиаль в Катаре и точно не сыграет на Евро-2024, так как не допущена на отборочный цикл. В еврокубках российские клубы в текущем сезоне не участвуют.

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