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1 час назад

Источник: состояние Пеле ухудшилось, он прощается с семьей и друзьями

Газета.Ru

Состояние легендарного бразильского футболиста Пеле ухудшилось, он прощается с членами семьи и близкими, сообщил в социальной сети британский бизнесмен, который занимается предоставлением коммерческих и организационных услуг элитным спортсменам, Франк Халид.

Источник: состояние Пеле ухудшилось, он прощается с семьей и друзьями
Фото: газета.ругазета.ру

По его словам, трехкратный чемпион мира проигрывает в борьбе с раком.

Пеле был госпитализирован в конце ноября из-за отека и сердечной недостаточности. СМИ сообщали, что бывший нападающий сборной Бразилии переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника. Однако дочери футболиста Кели и Флавия тогда опровергли эти сообщения, заявив, что причиной госпитализации отца стал коронавирус.

Пеле неоднократно публиковал сообщения в социальных сетях во время чемпионата мира в Катаре, в которых, в частности, благодарил болельщиков за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на сообщения о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) не будет препятствовать участию сборной России в отборе на чемпионат мира 2026 года в случае ее перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

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