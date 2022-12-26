Источник: состояние Пеле ухудшилось, он прощается с семьей и друзьями

Состояние легендарного бразильского футболиста Пеле ухудшилось, он прощается с членами семьи и близкими, сообщил в социальной сети британский бизнесмен, который занимается предоставлением коммерческих и организационных услуг элитным спортсменам, Франк Халид.

Фото: газета.ру газета.ру

По его словам, трехкратный чемпион мира проигрывает в борьбе с раком.

Пеле был госпитализирован в конце ноября из-за отека и сердечной недостаточности. СМИ сообщали, что бывший нападающий сборной Бразилии переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника. Однако дочери футболиста Кели и Флавия тогда опровергли эти сообщения, заявив, что причиной госпитализации отца стал коронавирус.

Пеле неоднократно публиковал сообщения в социальных сетях во время чемпионата мира в Катаре, в которых, в частности, благодарил болельщиков за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.