Непомнящий назвал два минуса от перехода РФС в Азию

«Правда, играть в Азии — это сумасшедшие расходы. Зарабатывать в Азии практически невозможно. Азиатская Лига чемпионов приносит мизерные премиальные для чемпиона. Еще и другой часовой пояс: представляете, пять-семь часов разница — длинные и дорогие перелеты.



Если переходить в Азиатскую конфедерацию, то вижу больше минусов, чем плюсов. Единственный плюс, что будем играть официальные матчи», — передает слова Непомнящего «Чемпионат».