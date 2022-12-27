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14 минут назад

Непомнящий назвал два минуса от перехода РФС в Азию

Газета.Ruиещё 1

Известный тренер Валерий Непомнящий считает, что минусы от возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конференцию перевешивают плюсы.

Непомнящий назвал два минуса от перехода РФС в Азию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правда, играть в Азии — это сумасшедшие расходы. Зарабатывать в Азии практически невозможно. Азиатская Лига чемпионов приносит мизерные премиальные для чемпиона. Еще и другой часовой пояс: представляете, пять-семь часов разница — длинные и дорогие перелеты.

Если переходить в Азиатскую конфедерацию, то вижу больше минусов, чем плюсов. Единственный плюс, что будем играть официальные матчи», — передает слова Непомнящего «Чемпионат».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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Национальная команда не смогла принять участие в стыковых матчах, победа в которых гарантировала бы выход в финальную стадию ЧМ в Катаре.

Уже сегодня РФС рассмотрит вопрос о переходе в Азиатскую конференцию.

Футбол,Валерий Непомнящий,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
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