Боец ММА Монсон посоветовал Роналду продолжить карьеру в России

«Может, сейчас Роналду подумает об игре в России. Мне кажется, его может заинтересовать такой вариант — Роналду был в России на ЧМ-2018 и хорошо высказывался о нашей стране. Так что я бы порекомендовал ему продолжить карьеру в России. Думаю, это вполне возможно. Уверен, если какой-то российский клуб сделает предложение Роналду, он его рассмотрит», — приводит слова Монсона «РБ Спорт».