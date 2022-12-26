Боец ММА Монсон посоветовал Роналду продолжить карьеру в России

Бывший боец смешанных единоборств (ММА), а ныне российский политик Джефф Монсон посоветовал капитану сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду продолжить карьеру в России.
«Может, сейчас Роналду подумает об игре в России. Мне кажется, его может заинтересовать такой вариант — Роналду был в России на ЧМ-2018 и хорошо высказывался о нашей стране. Так что я бы порекомендовал ему продолжить карьеру в России. Думаю, это вполне возможно. Уверен, если какой-то российский клуб сделает предложение Роналду, он его рассмотрит», — приводит слова Монсона «РБ Спорт».
10 декабря сборная Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре уступила Марокко со счетом 0:1. Роналду начинал этот матч на скамейке запасных. Полузащитник появился на поле лишь на 51-й минуте и не отметился результативными действиями. Роналду в матче против Швейцарии в 1/8 финала также остался в запасе.
Перед стартом мирового первенства «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду, который является сейчас свободным агентом.