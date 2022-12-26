​Раскрыт план «Реала» по подписанию Беллингема

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем входит в сферу интересов многих европейских грандов. «Реал» находится в этом списке. Как сообщает SER Deportivos, мадридский клуб определил Беллингема как приоритетного игрока под усиление, учитывая возраст своих игроков средней линии.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

«Реал» планирует предложить «Боруссии» 100 миллионов евро за трансфер Джуда Беллингема. Самому футболисту «сливочные» предложат пятилетний контракт с зарплатой в 12 миллионов евро за сезон.