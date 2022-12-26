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19 минут назад

​Раскрыт план «Реала» по подписанию Беллингема

Евро-футбол.Ру

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем входит в сферу интересов многих европейских грандов. «Реал» находится в этом списке. Как сообщает SER Deportivos, мадридский клуб определил Беллингема как приоритетного игрока под усиление, учитывая возраст своих игроков средней линии.

​Раскрыт план «Реала» по подписанию Беллингема
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Реал» планирует предложить «Боруссии» 100 миллионов евро за трансфер Джуда Беллингема. Самому футболисту «сливочные» предложат пятилетний контракт с зарплатой в 12 миллионов евро за сезон.

Также «Реал» хочет включить в трудовое соглашение пункт, согласно которому выкупить Джуда Беллингема можно лишь за 1 миллиард евро.

Футбол,Реал,
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