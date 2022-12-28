Бывший тренер футбольного клуба "Сочи" Гаранин рассказал о планах на будущее

Бывший старший тренер футбольного клуба "Сочи" Вадим Гаранин пока не имеет конкретных предложений по работе и находится в творческом поиске. Об этом Гаранин рассказал в среду газете "Спорт-Экспресс".
Гаранин работал в "Сочи" с июня 2022 года и покинул клуб в ноябре.
"Пока ничего не могу сказать. Общение есть, но конкретики нет. Все будет понятно в течение двух дней. Пока нахожусь в творческом поиске!" - сказал Гаранин.
"Благодарен "Сочи" за этот период и колоссальный опыт. У меня очень хорошие отношения с клубом, мы внутри все обсудили. "Сочи" остался частичкой моего сердца, но дальше мы идем разными дорогами. Такое бывает", - добавил он.
"Сочи" занимает девятое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги с 25 очками в 17 матчах.
Гаранину 52 года, он возглавлял тренерский штаб "Сочи" 20 июня 2022 года. Специалист не имеет тренерской лицензии категории Pro, в связи с чем в его тренерский штаб в "Сочи" входил Александр Точилин, который занимал должность главного тренера.