Бывший тренер футбольного клуба "Сочи" Гаранин рассказал о планах на будущее

"Благодарен "Сочи" за этот период и колоссальный опыт. У меня очень хорошие отношения с клубом, мы внутри все обсудили. "Сочи" остался частичкой моего сердца, но дальше мы идем разными дорогами. Такое бывает", - добавил он.