Губерниев предположил, что согласие ФИФА на переход России может быть ловушкой

«Думаю, это может быть ловушка. Не уверен, что после перехода в Азию у нас не возникнут новые препятствия. Давление на нас большое, как ни крути. Если футбольная Европа против России, это вовсе не значит, что футбольная Азия будет за.



Уход в Азию может стать роковой ошибкой. Сегодня ФИФА не против, а завтра будет против. Такой опрометчивый уход в Азию может в итоге стать пирровой победой. Если что то пойдет не так, в Европу мы вообще вернемся черт знает когда, если вообще вернемся», — передает слова Губерниева «Матч ТВ».