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51 минуту назад

Губерниев предположил, что согласие ФИФА на переход России в Азию может быть ловушкой

Газета.Ru

Комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что согласие Международной федерации футбола (ФИФА) на участие России в азиатской квалификации чемпионата мира 2026 года может быть ловушкой для Российского футбольного союза (РФС).

Губерниев предположил, что согласие ФИФА на переход России может быть ловушкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю, это может быть ловушка. Не уверен, что после перехода в Азию у нас не возникнут новые препятствия. Давление на нас большое, как ни крути. Если футбольная Европа против России, это вовсе не значит, что футбольная Азия будет за.

Уход в Азию может стать роковой ошибкой. Сегодня ФИФА не против, а завтра будет против. Такой опрометчивый уход в Азию может в итоге стать пирровой победой. Если что то пойдет не так, в Европу мы вообще вернемся черт знает когда, если вообще вернемся», — передает слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Национальная команда не смогла принять участие в стыковых матчах, победа в которых гарантировала бы выход в финальную стадию чемпионата мира в Катаре.

Ожидается, что 27 декабря РФС рассмотрит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию.

Футбол,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
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