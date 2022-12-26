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3 минуты назад

В сети появилось видео с гробом, предназначенным для похорон Пеле

Евро-футбол.Руиещё 1

В Интернете появилось видео из бразильских СМИ, на котором показан золотой гроб, предназначенный, предположительно, для похорон Пеле. На коротком видео гроб золотого цвета, украшенный изображениями бывшего футболиста, собирает группа рабочих.

Напомним, состояние легендарного бывшего форварда «пентакампеоне» ухудшилось. По недавней информации СМИ, больной раком трёхкратный чемпион мира, находясь в госпитале, уже прощается с родными и друзьями.

Источник: состояние Пеле ухудшилось, он прощается с семьей и друзьями

Пеле 82 года, он единственный футболист в истории мирового футбола, который три раза становился чемпионом мира. Пеле входит в число лучших бомбардиров мундиалей с 12 голами в активе.

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