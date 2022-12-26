В сети появилось видео с гробом, предназначенным для похорон Пеле

В Интернете появилось видео из бразильских СМИ, на котором показан золотой гроб, предназначенный, предположительно, для похорон Пеле. На коротком видео гроб золотого цвета, украшенный изображениями бывшего футболиста, собирает группа рабочих.

Напомним, состояние легендарного бывшего форварда «пентакампеоне» ухудшилось. По недавней информации СМИ, больной раком трёхкратный чемпион мира, находясь в госпитале, уже прощается с родными и друзьями.