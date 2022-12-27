Сафонов высказался о спешке России с выходом из УЕФА

"Я уже шучу, может, нам монетку бросить по переходу в Азию? Решение очень важное, может, не стоит нам так рубить с плеча, не стоит так спешить – принимать такое важное решение до Нового года? Почему не взять паузу? Ведь многие легионеры к нам ехали, потому что хотели засветиться в еврокубках, и, прежде всего, в Лиге чемпионов, а затем перебраться в Европу. Перелеты по 15 часов их точно не обрадуют", - передает слова Сафонова "Советский спорт".