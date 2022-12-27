Сафонов высказался о спешке России с выходом из УЕФА

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что Российский футбольный союз (РФС) слишком торопится с переходом из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).
"Я уже шучу, может, нам монетку бросить по переходу в Азию? Решение очень важное, может, не стоит нам так рубить с плеча, не стоит так спешить – принимать такое важное решение до Нового года? Почему не взять паузу? Ведь многие легионеры к нам ехали, потому что хотели засветиться в еврокубках, и, прежде всего, в Лиге чемпионов, а затем перебраться в Европу. Перелеты по 15 часов их точно не обрадуют", - передает слова Сафонова "Советский спорт".
Ранее СМИ сообщили, что РФС принял решение известить УЕФА о намерении прекратить членство в организации. 27 декабря исполком РФС утвердит эту инициативу на очередном заседании, и письмо будет направлено в УЕФА еще до конца 2022 года. Отправка письма о намерении является необходимой юридической процедурой, а обсуждения вопроса, в том числе и с УЕФА, будут продолжены.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на сообщения о том, что отец серебряной медалистки зимних Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой потребовал запретить ей и Алексею Ягудину комментировать выступления своей дочери.