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20 минут назад

«Арсенал» оторвался от «Манчестер Сити» на восемь очков

Евро-футбол.Ру

Лондонский «Арсенал» будто не заметил перерыв на чемпионат мира в Катаре и буднично добыл волевую победу на «Эмирейтс» - 3:1. На сей раз «пушкари» обыграли «Вест Хэм», уступая после первого тайма со счётом 0:1.

«Арсенал» оторвался от «Манчестер Сити» на восемь очков
Фото: ТАССТАСС

Отрыв от главного конкурента за чемпионство теперь составляет восемь очков. Семь очков – отрыв от занимающего вторую строчку «Ньюкасла». Правда, у команды Эдди Хау с севера Англии 16 сыгранных встреч, а у «горожан», как и у «канониров» - по 14.

Всего у «Арсенала» 40 очков после сегодняшнего успеха, 33 у «Ньюкасла», 32 у «Манчестер Сити».

Следующий матч в рамках АПЛ «Арсенал» проведёт на выезде в канун нового года – 31 декабря, соперник – «Брайтон».

«Манчестер Сити» в 17 туре АПЛ ещё не играл и встретится 28 декабря в гостях с «Лидсом», а 31 декабря примет дома «Эвертон».

Футбол,Эдди Хау,Emirates,
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