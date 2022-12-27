«Арсенал» оторвался от «Манчестер Сити» на восемь очков

Лондонский «Арсенал» будто не заметил перерыв на чемпионат мира в Катаре и буднично добыл волевую победу на «Эмирейтс» - 3:1. На сей раз «пушкари» обыграли «Вест Хэм», уступая после первого тайма со счётом 0:1.

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Отрыв от главного конкурента за чемпионство теперь составляет восемь очков. Семь очков – отрыв от занимающего вторую строчку «Ньюкасла». Правда, у команды Эдди Хау с севера Англии 16 сыгранных встреч, а у «горожан», как и у «канониров» - по 14.

Всего у «Арсенала» 40 очков после сегодняшнего успеха, 33 у «Ньюкасла», 32 у «Манчестер Сити».

Следующий матч в рамках АПЛ «Арсенал» проведёт на выезде в канун нового года – 31 декабря, соперник – «Брайтон».