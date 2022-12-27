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1 час назад

Лидер сборной Нидерландов Гакпо перешел в "Ливерпуль"

Газета.Ru

Голландский футбольный клуб ПСВ на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Коди Гакпо в "Ливерпуль".

Лидер сборной Нидерландов Гакпо перешел в "Ливерпуль"
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что футболист официально перейдет в английскую команду после открытия зимнего трансферного окна. В ближайшее время Гакпо отправится в Англию, где пройдет медобследование, после чего подпишет контракт. Детали трансфера не сообщается, но уже известно, что этот переход станет рекордным для нидерландского клуба.

На чемпионате мира в Катаре Гакпо забил три мяча в четырех матчах, в матче 1/4 финала сборная Нидерландов сыграет с Аргентиной. В текущем сезоне чемпионата Нидерландов нападающий забил девять мячей и сделал 12 результативных передач в 14 матчах. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Гакпо составляет €45 млн.

Ранее сообщалось, ПСВ что хочет получить за Гакпо €75 млн.

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