Лидер сборной Нидерландов Гакпо перешел в "Ливерпуль"

Голландский футбольный клуб ПСВ на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Коди Гакпо в "Ливерпуль".

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Отмечается, что футболист официально перейдет в английскую команду после открытия зимнего трансферного окна. В ближайшее время Гакпо отправится в Англию, где пройдет медобследование, после чего подпишет контракт. Детали трансфера не сообщается, но уже известно, что этот переход станет рекордным для нидерландского клуба.

На чемпионате мира в Катаре Гакпо забил три мяча в четырех матчах, в матче 1/4 финала сборная Нидерландов сыграет с Аргентиной. В текущем сезоне чемпионата Нидерландов нападающий забил девять мячей и сделал 12 результативных передач в 14 матчах. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Гакпо составляет €45 млн.