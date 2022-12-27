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22 минуты назад

Футболист Пеле начал прощаться с семьей

Национальная Служба Новостей

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле, который находится в клинике в Сан-Паулу, начал прощаться со своей семьей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление британского спортивного менеджера и бизнесмена Фрэнка Халида.

Футболист Пеле начал прощаться с семьей
Фото: nsn.fmnsn.fm

«Состояние Пеле ухудшается, он медленно проигрывает борьбу с раком. Легенда футбола уже прощается со своей семьей и друзьями», — заявил он.

Ранее стало известно, что футболист находится на паллиативном лечении, так как его организм перестал отвечать на химиотерапию. Пеле купировали боли и одышку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В сети появилось видео с гробом, предназначенным для похорон Пеле

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