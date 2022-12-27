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1 час назад

Гакпо продолжит карьеру в «Ливерпуле»

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Нападающий ПСВ Коди Гакпо продолжит карьеру в «Ливерпуле», сообщается на официальном сайте голландского клуба. В ближайшее время он отправится в Англию для прохождения необходимых процедур.

Гакпо продолжит карьеру в «Ливерпуле»
Фото: пресс-служба Кубка мирапресс-служба Кубка мира

О сумме не трансфера не сообщается, но он станет рекордным в истории клуба. Ранее в СМИ фигурировали цифры в более чем в € 40 млн. «Ливерпуль» выиграл конкуренцию за игрока у «Манчестер Юнайтед», который хотел пригласить его на замену Криштиану Роналду.

23-летний Гакпо хорошо проявил себя на чемпионате мира в Катаре, где сборная Нидерландов дошла до четвертьфинала. Он забил три гола.

В составе ПСВ нападающий в нынешнем сезоне провёл 14 матчей в чемпионате Нидерландов. В них он забил девять мячей и сделал 12 результативных передач.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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