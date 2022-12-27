Экс-тренер ЦСКА Газзаев объяснил, чем Месси лучше Марадоны

Бывший главный тренер ряда российских клубов Валерий Газзаев объяснил, чем нападающий сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси лучше своего соотечественника Диего Марадоны. Его слова передает "Спорт-Экспресс".
"В чем Месси сильнее Марадоны? У Лео и титулов больше, и достижений. Не только командных, но и личных. А в спорте все определяет результат", - сказал Газзаев.
18 декабря Лионель Месси впервые в своей карьере стал чемпионом мира. Он был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. У Месси семь голов в семи играх (четыре с пенальти) и три результативные передачи.
В финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы. Лионель Месси отметился дублем в заключительном матче.
Ранее бывший главный тренер лондонского "Челси" Роберто Ди Маттео поделился мнением о Лионеле Месси и форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.