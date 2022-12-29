Мбаппе отреагировал на скандальное празднование вратаря Аргентины

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал празднование победы на чемпионате мира вратарём национальной команды Аргентины Эмилиано Мартинесом.
Аргентинский вратарь после победного чемпионата мира в Катаре во время чемпионского парада держал в руках куклу в маске французского форварда Килиана Мбаппе.
«Это не моя проблема. У меня нет энергии, чтобы тратить её на такие бесполезные вещи», — цитирует Мбаппе Get French Football News.
В финале ЧМ-2022, который состоялся 18 декабря, сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, пенальти – 4:2). В составе французов три мяча забил нападающий Киллиан Мбаппе. По итогам турнира он с восемью голами стал лучшим бомбардиром.
Мартинеса признали лучшим голкипером турнира.