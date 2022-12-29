Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Мбаппе отреагировал на скандальное празднование Мартинеса

Betassistиещё 1

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал празднование победы на чемпионате мира вратарём национальной команды Аргентины Эмилиано Мартинесом.

Мбаппе отреагировал на скандальное празднование вратаря Аргентины
Фото: BetassistBetassist

Аргентинский вратарь после победного чемпионата мира в Катаре во время чемпионского парада держал в руках куклу в маске французского форварда Килиана Мбаппе.

«Это не моя проблема. У меня нет энергии, чтобы тратить её на такие бесполезные вещи», — цитирует Мбаппе Get French Football News.

В финале ЧМ-2022, который состоялся 18 декабря, сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, пенальти – 4:2). В составе французов три мяча забил нападающий Киллиан Мбаппе. По итогам турнира он с восемью голами стал лучшим бомбардиром.

Мартинеса признали лучшим голкипером турнира.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители