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16 минут назад

CIES включил девять российских футболистов в список самых перспективных игроков мира

Газета.Ru

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых перспективных футболистов.

Россияне вошли в список самых перспективных футболистов мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рейтинг вошли 200 футболистов – 10 лучших в 20 категориях, родившихся после 1 января 2002 года и которые в уходящем году отметились официальными матчами. Российская премьер-лига (РПЛ) в этом списке представлена 11-ю игроками.

Рейтинг был разделен по позициям, в каждой из которых составлялся топ-10.

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков стал шестым в рейтинге голкиперов. Центральный защитник «Динамо» Саба Сазонов вошел в топ-7. Виктор Мелехин из «Ростова» расположился на 9-м месте в рейтинге центральных защитников, разыгрывающих мяч. Спартаковец Даниил Денисов замкнул тройку среди правых защитников, тяготеющих к обороне. Сергей Волков из «Краснодара» стал шестым среди правых защитников, активно играющих в атаке. Опорный полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас замкнул десятку в своей категории. Александр Коваленко из «Крыльев Советов» занял седьмое место в категории хавбеков. Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал пятым в рейтинге перспективных атакующих полузащитников. Ираклий Манелов из «Краснодара» занял 8-е место среди правых вингеров, ориентированных на удар. Также топ-10 лучших левых вингеров замкнул игрок «Краснодара» Олакунле Олусегун. Владислав Шитов из «Крыльев Советов» стал шестым в рейтинге универсальных центральных нападающих.

Футбол,Арсен Захарян,Сергей Волков,Александр Коваленко,Крылья Советов,Динамо,
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