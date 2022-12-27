Россияне вошли в список самых перспективных футболистов мира

В рейтинг вошли 200 футболистов – 10 лучших в 20 категориях, родившихся после 1 января 2002 года и которые в уходящем году отметились официальными матчами. Российская премьер-лига (РПЛ) в этом списке представлена 11-ю игроками.

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков стал шестым в рейтинге голкиперов. Центральный защитник «Динамо» Саба Сазонов вошел в топ-7. Виктор Мелехин из «Ростова» расположился на 9-м месте в рейтинге центральных защитников, разыгрывающих мяч. Спартаковец Даниил Денисов замкнул тройку среди правых защитников, тяготеющих к обороне. Сергей Волков из «Краснодара» стал шестым среди правых защитников, активно играющих в атаке. Опорный полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас замкнул десятку в своей категории. Александр Коваленко из «Крыльев Советов» занял седьмое место в категории хавбеков. Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал пятым в рейтинге перспективных атакующих полузащитников. Ираклий Манелов из «Краснодара» занял 8-е место среди правых вингеров, ориентированных на удар. Также топ-10 лучших левых вингеров замкнул игрок «Краснодара» Олакунле Олусегун. Владислав Шитов из «Крыльев Советов» стал шестым в рейтинге универсальных центральных нападающих.