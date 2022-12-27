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1 час назад

РФС отклонил апелляцию «Зенита» по решениям после матча Кубка России со «Спартаком»

Чемпионат.comиещё 2

Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» и оставил решение КДК от 1 декабря в силе. Оно связано с матчем Фонбет Кубка России со «Спартаком».

РФС отклонил апелляцию «Зенита» по решениям после матча Кубка РФ со «Спартаком»
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Напомним решения КДК – В соответствии со статьей 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (три удаления в матче у одной команды) – оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 100 000 рублей. – В соответствии со статьей 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (четыре удаления в матче у одной команды) – оштрафовать ФК «Спартак» г. Москва на 100 000 рублей. – В соответствии со статьей 117 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 40 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в демонстрации несогласованных баннеров – оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 50 000 рублей. – В соответствии с частью 1 статьи 87 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 2 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за задержку начала матча – оштрафовать ФК «Спартак» г. Москва на 50 000 рублей. – В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 50 000 рублей.

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