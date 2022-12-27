Экс-вратарь "Спартака" назвал главную ошибку Федуна перед уходом

«Закрыть спартаковский дубль — огромная ошибка Федуна! Когда он это сделал, то мы все тогда просто обалдели. Мы не ожидали такого подхода к делу. Как можно самим отказаться от воспитания молодого поколения? В «Спартаке-2» у игроков как раз формировался важнейший период между юношеским футболом и РПЛ. Я буду очень рад, если «Спартак» вернет вторую команду», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».