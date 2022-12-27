Экс-вратарь "Спартака" назвал главную ошибку Федуна перед уходом

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что экс-владелец красно-белых Леонид Федун поступил неправильно, незадолго до своего ухода из команды закрыв «Спартак-2». Вторая команда была расформирована в мае 2022 года.
«Закрыть спартаковский дубль — огромная ошибка Федуна! Когда он это сделал, то мы все тогда просто обалдели. Мы не ожидали такого подхода к делу. Как можно самим отказаться от воспитания молодого поколения? В «Спартаке-2» у игроков как раз формировался важнейший период между юношеским футболом и РПЛ. Я буду очень рад, если «Спартак» вернет вторую команду», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».
Напомним, компания «Лукойл» выкупила 100% акций красно-белых, Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров в августе 2022 года. Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).
После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 36 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице. Лидирует по-прежнему «Зенит». У петербуржцев на шесть очков больше.