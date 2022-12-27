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1 час назад

«Мир молится за тебя». Ромарио обратился к Пеле

Чемпионат.com

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио обратился к своему соотечественнику Пеле, который находится в больнице.

«Мир молится за тебя». Ромарио обратился к Пеле
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мир молится за тебя», — приводит слова Ромарио Globo.

Король футбола продолжает бороться с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Позднее появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. В Бразилии уже начали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлен золотой гроб.

Напомним, заболевание Пеле было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

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