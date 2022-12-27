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57 минут назад

Кавазашвили назвал главную ошибку Федуна перед уходом из «Спартака»

Никита Бородкин

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что бывший владелец клуба Леонид Федун совершил ошибку, когда незадолго до своего ухода расформировал «Спартак-2». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Названа главная ошибка Федуна перед уходом из "Спартака"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Голкипер признался, что закрытие дубля футбольного клуба было для него шоком, поскольку он не ожидал такого подхода к делу. По его мнению, отказ от «Спартака-2» создает проблему в воспитании молодого поколения красно-белых.

«В "Спартаке-2" у игроков как раз формировался важнейший период между юношеским футболом и РПЛ. Я буду очень рад, если "Спартак" вернет вторую команду», — заявил Кавазашвили.

Напомним, что дубль расформировали в мае 2022 года, а в августе того же года Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров. Тогда же 100% акций «Спартака» выкупила компания «Лукойл».

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В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» с 36 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. Лидером остается петербургский «Зенит» с 42 очками.

Футбол,Анзор Кавазашвили,Леонид Федун,РФС,Лукойл,Зенит,Спартак,
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