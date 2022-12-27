Канчельскис считает, что ФИФА может кинуть РФС при переходе в Азию

«У РФС нет возможности и ресурса шантажировать УЕФА и ФИФА. По большому счету, мы никто в мировом футболе. Не думаю, что чиновники из РФС пользуются большим уважением у иностранных коллег. А, значит, нас могут попросту обмануть, кинуть. Сегодня пообещают одно при переходе в АФК, а перед отбором на ЧМ-2026 снова наложат санкции. Все может быть», — передает слова Канчельскиса Sport24.