Канчельскис считает, что ФИФА может кинуть РФС при переходе в Азию

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что Россия может быть обманута Международной федерацией футбола (ФИФА) при переходе в Азиатскую конференцию.
«У РФС нет возможности и ресурса шантажировать УЕФА и ФИФА. По большому счету, мы никто в мировом футболе. Не думаю, что чиновники из РФС пользуются большим уважением у иностранных коллег. А, значит, нас могут попросту обмануть, кинуть. Сегодня пообещают одно при переходе в АФК, а перед отбором на ЧМ-2026 снова наложат санкции. Все может быть», — передает слова Канчельскиса Sport24.
Напомним, что ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Последний официальный матч россияне провели 14 ноября 2021 года против Хорватии (0:1) в отборе к ЧМ-2022. Российские клубы участвовали последний раз в еврокубках в сезоне 2021/22. «Спартак» не смог провести матч 1/8 финала Лиги Европы из-за отстранения.