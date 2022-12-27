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1 час назад

Губерниев: «Чемпионом мира Месси стал, но Марадона играл лучше»

Евро-футбол.Ру

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре аргентинца Лионеля Месси на чемпионате мира – 2022, прошедшем на футбольных полях Катара.

Губерниев: «Чемпионом мира Месси стал, но Марадона играл лучше»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Игрок, который меня удивил, - Лионель Месси! Я все-таки надеялся, что он будет такой же крутой, как Марадона. Чемпионом мира Месси стал, но Марадона играл в футбол лучше», - приводит слова комментатора «Спорт-экспресс».

Напомним, что в финале мундиаля сборная Аргентины победила команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). На прошедшем турнире 35-летний Месси отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Футбол,Дмитрий Губерниев,Лионель Месси,
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