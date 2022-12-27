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1 час назад

Губерниев: «Роналду вместо человека с железными яйцами превратился в истеричку»

Евро-футбол.Руиещё 1

Популярный телекомментатор Дмитрий Губерниев назвал игрока, ставшего главным разочарованием в мире футбола.

«Роналду вместо человека с железными яйцами превратился в истеричку»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Криштиану Роналду! Он почему-то вместо человека с железными яйцами и классной нервной системой превратился в истеричку», - приводятся слова журналиста на страницах «Спорт-экспресса».

Роналду в конце ноября покинул «Манчестер Юнайтед». В настоящий момент 37-летний бомбардир находится в статусе свободного агента. Ожидается, что он продолжит карьеру в клубе «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

На чемпионате мира – 2022 Криштиану сыграл пять матчей и забил лишь один гол.

Футбол,Дмитрий Губерниев,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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