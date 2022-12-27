«Роналду вместо человека с железными яйцами превратился в истеричку»

« Криштиану Роналду ! Он почему-то вместо человека с железными яйцами и классной нервной системой превратился в истеричку», - приводятся слова журналиста на страницах «Спорт-экспресса» .

Роналду в конце ноября покинул «Манчестер Юнайтед». В настоящий момент 37-летний бомбардир находится в статусе свободного агента. Ожидается, что он продолжит карьеру в клубе «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.