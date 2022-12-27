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1 час назад

Аршавин поделился мнением о переходе РФС в АФК

Евро-футбол.Ру

Экс-нападающий сборной России, петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался касательно перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

Аршавин поделился мнением о переходе РФС в АФК
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Решение будет непростое. Не хотелось бы мне сейчас быть на месте Александра Валерьевича Дюкова. Скорее всего, судя по интервью, они склоняются к переходу», - передает слова Аршавина «Матч ТВ».

Решение о возможном переходе в Азию может быть принято на сегодняшнем заседании исполкома РФС.

Напомним, что в конце февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить Россию от международных турниров на уровне сборных и клубов.

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