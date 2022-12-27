Мукоко решил перейти в испанский суперклуб

Перспективный форвард Юссуфа Мукоко, правами на которого владеет дортмундская «Боруссия», определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.

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Согласно информации Sport.es, 18-летний нападающий планирует перебраться в испанский чемпионат. Игрок хочет попробовать свои силы в каталонской «Барселоне». Мукоко может достаться «сине-гранатовым» бесплатно, поскольку его трудовое соглашение со «шмелями» истекает летом следующего года.