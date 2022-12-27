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1 час назад

«Алкоголь для футболистов — это нормально. Я сам часто перебирал с крепкими напитками» — Кавазашвили

Матч ТВиещё 1

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил «РБ Спорт», что считает нормальным употребление футболистами алкоголя во время сезона.

Кавазашвили: алкоголь для футболистов — это нормально
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Я живой человек, поэтому пью столько алкоголя, сколько требует мой организм. Крепкие напитки с детства не особо нравились, но бывало, что перебирал с ними — это было очень серьезное испытание для меня. В подобных мероприятиях я больше не участвую. Если садишься за праздничный стол, особенно на Новый год, водку никто не пьет, все пьют шампанское — я так сужу по себе. Ты пьешь шампанское, потому что этот напиток — олицетворение жизни, эти брызги, газ — наслаждение! Настроение поднимается, и все это бьет в мозги, появляется новогоднее настроение. От традиций уходить нельзя. Так что футболисты и алкоголь — это нормально, напиток не помешает игроку в карьере.

Человек и футболисты — одно и то же, они же не от зверей произошли — две ноги, две руки и мозг есть. У всех голова работает в зависимости от их воспитания. Каждый делает то, что им велит сердце и душа. Я могу назвать 50 имен из нынешних футболистов, с кем готов был бы выпить за одним столом. Я бы поднял тост за здоровье нашего футбола. Я хотел бы выпить с Александром Алаевым, Никитой Павловичем Симоняном, а также с Евгением Мележиковым. У меня много добрых друзей, готов выпивать с ними на январских праздниках, до старого Нового года. Будем вместе праздновать, — заявил Кавазашвили.

Первая часть сезона в МИР РПЛ завершилась в ноябре, турнир возобновится в марте.

Футбол,Александр Алаев,Анзор Кавазашвили,Никита Симонян,Спартак,
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