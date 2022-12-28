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1 час назад

«Я бы никуда не дергался». Аршавин — о вероятном переходе РФС в AFС

Матч ТВиещё 3

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» выразил мнение, что Российскому футбольному союзу (РФС) не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

«Я бы никуда не дергался». Аршавин — о вероятном переходе РФС в AFС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Служба коммуникаций РФС во вторник сообщила, что перенос голосования по переходу российского футбола из УЕФА в AFC связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года.

— Нужно находиться внутри процесса, чтобы знать, что говорят наших руководителям в кулуарах УЕФА и AFC. Решение будет непростое. Не хотелось мне бы быть сейчас на месте Александра Дюкова. Судя по тем интервью, что удалось посмотреть, он склоняется к тому, чтобы перейти.

Чисто интуитивно я бы никуда не дергался, а спокойно занимался бы устройством нашего футбола, турниров и молодежи. Международная повестка не лежит в поле футбола, а в поле политики. Как только конфликт разрешится, можно будет принимать какие то решения, — сказал Аршавин.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что у организации есть время до 31 декабря для подачи документов на вступление в AFC, чтобы сборная России успела принять участие в квалификации чемпионата мира 2026 года.В конце февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из за ситуации на Украине.

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