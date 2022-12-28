«Я бы никуда не дергался». Аршавин — о вероятном переходе РФС в AFС

— Нужно находиться внутри процесса, чтобы знать, что говорят наших руководителям в кулуарах УЕФА и AFC. Решение будет непростое. Не хотелось мне бы быть сейчас на месте Александра Дюкова. Судя по тем интервью, что удалось посмотреть, он склоняется к тому, чтобы перейти.



Чисто интуитивно я бы никуда не дергался, а спокойно занимался бы устройством нашего футбола, турниров и молодежи. Международная повестка не лежит в поле футбола, а в поле политики. Как только конфликт разрешится, можно будет принимать какие то решения, — сказал Аршавин.