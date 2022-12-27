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27 декабря

Российские футболисты сейчас не могут перейти в "Ференцварош" из-за высоких запросов по зарплате

Газета.Ruиещё 3

Венгерский журналист Nemzeti Sport Ласло Борсос заявил, что российские футболисты сейчас не могут перейти в "Ференцварош" из-за высоких запросов по зарплате. "Сейчас вряд ли можно себе представить, что "Ференцварош" подпишет российского футболиста. Все из-за высоких финансовых запросов футболистов из РПЛ. Например, по этой причине мы не видим сейчас Дзюбу в Венгрии. Как бы мы не хотели дуэт Дзюба — Черчесов, российский нападающий слишком дорог для "Ференцвароша". Российские футболисты для достижения целей в Европе, к сожалению, пока не входят в планы Черчесова", - передает слова журналиста Sport24. "Ференцварош" с отрывом в восемь очков лидирует в чемпионате Венгрии. Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. 3 ноября его контракт с турецким клубом "Адана Демирспор" был расторгнут. Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура против "Фенербахче" и отметился забитым мячом. Всего 34-летний форвард сыграл четыре матча за "Адану", ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября. Ранее сообщалось, что московское "Торпедо" отказалось от приглашения Дзюбы.

Российские футболисты сейчас не могут перейти в "Ференцварош" из-за высоких запросов по зарплате
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Футбол,Торпедо,
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