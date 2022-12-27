Колосков высказался о переходе РФС в Азию

"Мне так кажется, но я не разговаривал ни с кем из руководителей. У меня ощущение, что надо получить стопроцентные гарантии того, что нас примут в Азию, и уже тогда затевать все эти перестановки. Пока таких гарантий нет, мы можем оказаться вне мирового футбола. Можем оказаться у разбитого корыта? Может оказаться, что и корыта никакого не будет", - добавил он.