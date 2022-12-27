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1 час назад

Колосков: РФС должен иметь твердую гарантию участия в турнирах перед переходом в Азию

ТАССиещё 1

Российский футбольный союз (РФС) перед тем, как перейти из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), должен получить 100-процентную гарантию участия в турнирах под ее эгидой. Такое мнение ТАСС во вторник высказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Колосков высказался о переходе РФС в Азию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во вторник РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о переходе в AFC. Ожидалось, что исполком РФС на заседании примет решение о возможном выходе организации из состава УЕФА. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года.

"Перенесли один раз - во время исполкома не определились и взяли еще пару дней. Сейчас перенесли, потому что на исполкоме было задано много вопросов, на которые не было ответа, - сказал Колосков. - Логично, что руководство РФС взяло еще несколько дней для проработки всех последствий, которые будут при переходе в азиатскую конфедерацию. Главное - это гарантии, что нас там примут".

"Мне так кажется, но я не разговаривал ни с кем из руководителей. У меня ощущение, что надо получить стопроцентные гарантии того, что нас примут в Азию, и уже тогда затевать все эти перестановки. Пока таких гарантий нет, мы можем оказаться вне мирового футбола. Можем оказаться у разбитого корыта? Может оказаться, что и корыта никакого не будет", - добавил он.

Колосков высказал мнение, почему нет окончательного решения.

"Было выражено желание президента РФС [Александра Дюкова], руководителей клубов. Желание - это одно, а реализация другое. Думаю, на стадии реализации возникли непонятные вещи, которые надо уточнить", - отметил он.

28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины. Из-за этого сборная России не смогла принять участие в плей-офф квалификации чемпионата мира в Катаре, а также не участвовала в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года в Германии.

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