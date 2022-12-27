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46 минут назад

«Реал» купит Мбаппе только при одном условии

Евро-футбол.Ру

Мадридский «Реал» озвучил нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе своё условие трансфера. По сведениям от журналиста Томаса Гонсалеса, «королевский клуб» предпримет попытки приобрести француза только в том случае, если он заявит руководству «ПСЖ» о своём намерении уйти и будет настойчиво форсировать трансфер на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» купит Мбаппе только при одном условии
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Если верить источнику, семья Килиана уже знает о выдвинутых «Реалом» условиях. Ранее сообщалось, что Мбаппе якобы жалеет о продлении контракта с «ПСЖ» и хочет поскорее сменить клубную прописку.

Напомним, Мбаппе ранее не стал исключать, что однажды окажется в мадридском «Реале». Президент «королевского клуба» Флорентино Перес тоже не закрыл двери для француза.

Футбол,Реал,
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