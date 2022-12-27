«Реал» купит Мбаппе только при одном условии

Мадридский «Реал» озвучил нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе своё условие трансфера. По сведениям от журналиста Томаса Гонсалеса, «королевский клуб» предпримет попытки приобрести француза только в том случае, если он заявит руководству «ПСЖ» о своём намерении уйти и будет настойчиво форсировать трансфер на «Сантьяго Бернабеу».

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Если верить источнику, семья Килиана уже знает о выдвинутых «Реалом» условиях. Ранее сообщалось, что Мбаппе якобы жалеет о продлении контракта с «ПСЖ» и хочет поскорее сменить клубную прописку.