РФС перенес голосование по вопросу о переходе в Азию

Российский футбольный союз (РФС) перенес голосование исполкома по поводу выхода организации из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Как сообщает «Чемпионат.com», это связано с необходимостью дополнительных консультаций, однако решение будет принято до 31 декабря 2022 года.

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Напомним, что УЕФА временно отстранил российские клубы и сборную от турниров под своей эгидой после начала спецоперации на Украине. На фоне этого в РФС началось обсуждение возможного перехода в АФК — это позволило бы участвовать в турнирах под эгидой конфедерации и в Кубке Азии.

Ранее сообщалось, что сейчас в РФС нет единого мнения касательно перехода в другую футбольную организацию. И даже если исполком одобрит решение об уходе из УЕФА и вступлении в АФК, на это уйдет не один месяц.