РФС перенес голосование по вопросу о переходе в Азию

Российский футбольный союз (РФС) перенес голосование исполкома по поводу выхода организации из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Как сообщает «Чемпионат.com», это связано с необходимостью дополнительных консультаций, однако решение будет принято до 31 декабря 2022 года.
Напомним, что УЕФА временно отстранил российские клубы и сборную от турниров под своей эгидой после начала спецоперации на Украине. На фоне этого в РФС началось обсуждение возможного перехода в АФК — это позволило бы участвовать в турнирах под эгидой конфедерации и в Кубке Азии.
Ранее сообщалось, что сейчас в РФС нет единого мнения касательно перехода в другую футбольную организацию. И даже если исполком одобрит решение об уходе из УЕФА и вступлении в АФК, на это уйдет не один месяц.
Отметим, что недавно стало известно о планах УЕФА впервые после введения санкций ослабить ограничения и провести соревнования в России. В частности, в мае 2023 года планируется провести международный турнир развития УЕФА для юношеских сборных в Волгограде. Вместе с тем речи о послаблениях для клубов и сборной России пока не идет.