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1 час назад

«Мне кажется, что у нас нет выхода». Федун — о переходе российского футбола в Азию

Чемпионат.comиещё 7

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ход переговоров о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). «Пока по [дате] голосования ничего сказать не могу. А по Азии вы мою позицию знаете, мне кажется, что у нас нет выхода. Когда объявят о времени голосования? Когда придёт уведомление, так и объявят. Никто не знает, знает только Дюков? Да. Идут напряжённые переговоры, попытка последний раз зацепиться, всё-таки договориться о чём-то с УЕФА», — сказал Федун в эфире шоу «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ». На исполкоме РФС, который проходил 23 декабря в Москве, обсуждался переход России в Азиатскую конфедерацию из европейской (УЕФА).

«Мне кажется, что у нас нет выхода». Федун — о переходе российского футбола в Азию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

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