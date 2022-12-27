Спортивный юрист рассказал о деталях процедуры переход из УЕФА в АFC

— Мы подаем заявление по специальной форме — приложение А для приема в АFC (Азиатскую футбольную конфедерацию). Направляем документы, которые перечислены в приложении B — заявления, отчеты, регламенты и прочие документы. Плюс необходимо предоставить письмо из УЕФА об отсутствии возражений по поводу перехода России. Затем происходит голосование на конгрессе АFC, где обсуждается предоставление России ordinary membership (обычного членства).



Понятно ли, когда и как может проходить конгресс? По срокам информации нет. В АFC находятся 47 членов, а кворум — больше 50%. Решения принимаются простым большинством. То есть могут собраться представители 24 стран, и хватит 13 голосов. Хотя вряд ли соберется лишь 24 участника конгресса, скорее, больше.



Вероятно, может быть и внеплановый конгресс, но говорить вообще нужно о другом. Всё это имеет смысл, если заранее были достигнуты договоренности. На мой взгляд, было бы безрассудно делать всё сразу в лоб. Нужно заранее обсудить с УЕФА и с АFC. Вы готовы отпустить Россию? А вы хотите нас принять? — сказал Прокопец.



Президент РФС Александр Дюков на прошлой неделе сообщил, что окончательное решение по возможному переходу в AFC будет принято 27 декабря. До 31 го числа у РФС есть время подать документы на вступление, чтобы сборная России успела принять участие в квалификации чемпионата мира 2026 года.

Источник:Чемпионат