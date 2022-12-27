«Футбольный Казахстан считает, что правильно сделал, решив уйти из Азии в Европу»

— Мне некорректно давать советы бывшим коллегам по РФС. Могу только отметить, что в Казахстане в этом году справляли 20 летие вхождения в европейскую семью — в УЕФА. И ни один специалист, тренер, футболист и болельщик не пожалел о решении. Футбольный Казахстан считает, что правильно сделал, что решил уйти из Азии в Европу. Никто не разочаровался, — сказал Шох «Матч ТВ».