«Футбольный Казахстан считает, что правильно сделал, решив уйти из Азии в Европу»

Глава Профессиональной футбольной лиги Казахстана Рохус Шох заявил «Матч ТВ», что в стране не жалеют о переходе из Азиатской конфедерации футбола (AFC) в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Служба коммуникаций РФС во вторник сообщила, что перенос голосования по переходу российского футбола из УЕФА в AFC связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года.
— Мне некорректно давать советы бывшим коллегам по РФС. Могу только отметить, что в Казахстане в этом году справляли 20 летие вхождения в европейскую семью — в УЕФА. И ни один специалист, тренер, футболист и болельщик не пожалел о решении. Футбольный Казахстан считает, что правильно сделал, что решил уйти из Азии в Европу. Никто не разочаровался, — сказал Шох «Матч ТВ».
Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что у организации есть время до 31 декабря для подачи документов на вступление в AFC, чтобы сборная России успела принять участие в квалификации чемпионата мира 2026 года.В конце февраля УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из за ситуации на Украине.