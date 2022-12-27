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58 минут назад

Гарри Кейн забил всем 32 командам АПЛ, против которых играл

Чемпионат.com

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отметился забитым мячом в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (2:2). 29-летний футболист забивал в ворота всех команд АПЛ, с которыми выходил на поле. Об этом сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере».

Гарри Кейн забил всем 32 командам АПЛ, против которых играл
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В нынешнем сезоне Гарри Кейн в 34 матчах за клуб и сборную Англии забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с командой истекает в 2024 году. Сообщалось, что по окончании текущей кампании подписать Кейна хочет мюнхенская «Бавария».

«Тоттенхэм» в 16 матчах чемпионата Англии набрал 30 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место. В следующем туре команда Антонио Конте сыграет с «Астон Виллой» дома.

Футбол,Гарри Кейн,
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