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44 минуты назад

Антонио Конте отреагировал на кричалки «ты подвёл свою страну» в адрес Гарри Кейна

Чемпионат.comиещё 1

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал кричалки фанатов «Брентфорда» в адрес нападающего Гарри Кейна. Болельщики кричали «ты подвёл свою страну», намекая на промах с пенальти в 1/4 финала чемпионата мира с Францией.

Конте отреагировал на кричалки «ты подвёл свою страну» в адрес Кейна
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Болельщики так отреагировали, потому что он играл за «Тоттенхэм», вряд ли их сейчас волнует то, что произошло за Англию. Это нормально. Фанаты пытались создать проблему, но только я думаю, лишь потому что он играл за «Тоттенхэм» против их команды. Когда они болеют за сборную, то футболисты — лучшие. Затем, когда они начинают клубные матчи, болельщики находят способы помешать другим игрокам соперника, потому что они могут навредить им любимой команде», — сказал Конте на пресс-конференции.

Футбол,Гарри Кейн,
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