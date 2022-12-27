России нужно постараться остаться в УЕФА, считает Канчельскис

— Если нам дадут понять, что ближайшие десять лет мы не будем играть, то, конечно, нужно думать о переходе в Азиатскую конфедерацию. В сложившейся ситуации нужно понимание — что будет дальше при таком раскладе. Но если есть шанс, то России нужно постараться остаться в УЕФА. Главное, чтобы у нас была хоть какая то ясность и информация, — сказал Канчельскис.