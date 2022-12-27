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43 минуты назад

России нужно постараться остаться в УЕФА, считает Канчельскис

Матч ТВ

России нужно постараться остаться в УЕФА, заявил «Чемпионату» бывший футболист национальной команды России Андрей Канчельскис.

России нужно постараться остаться в УЕФА, считает Канчельскис
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Если нам дадут понять, что ближайшие десять лет мы не будем играть, то, конечно, нужно думать о переходе в Азиатскую конфедерацию. В сложившейся ситуации нужно понимание — что будет дальше при таком раскладе. Но если есть шанс, то России нужно постараться остаться в УЕФА. Главное, чтобы у нас была хоть какая то ясность и информация, — сказал Канчельскис.

В конце февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из за ситуации на Украине.

Голосование исполкома РФС по вопросу перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) должно состояться до конца года. Источник:Чемпионат

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