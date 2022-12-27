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38 минут назад

Мбаппе – второй по скорости спортсмен в мире после Болта. Он пробежал бы стометровку за 11 секунд

Sports.ru

Marca составила рейтинг самых быстрых спортсменов мира.

Составлен рейтинг самых быстрых спортсменов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На основании максимальной скорости спортсменов был визуализирован забег на 100 метров.

Второе место после легкоатлета Усэйна Болта, которому принадлежит мировой рекорд, занял бы нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе с результатом в 11 секунд (максимальная скорость – 38,01 км/ч).

Мбаппе поставил «ПСЖ» три условия

В список самых быстрых спортсменов также вошел нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который занял бы 6-е место с результатом в 11,6 секунды (максимальная скорость – 36 км/ч).

Футбол,
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