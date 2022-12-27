Составлен рейтинг самых быстрых спортсменов

Marca составила рейтинг самых быстрых спортсменов мира.

На основании максимальной скорости спортсменов был визуализирован забег на 100 метров.

Второе место после легкоатлета Усэйна Болта, которому принадлежит мировой рекорд, занял бы нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе с результатом в 11 секунд (максимальная скорость – 38,01 км/ч).