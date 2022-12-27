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37 минут назад

Агент Сафонов: Бердыев не доверяет россиянам в защите, в «Сочи» могут прийти аргентинцы

Betassist

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил приход Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

Агент Сафонов: Бердыев не доверяет россиянам в защите
Фото: BetassistBetassist

«Курбан Бекиевич не волшебник, я бы оценивал его работу в «Сочи» уже в следующем сезоне. Хотя уже сейчас южанам будет на руку большой перерыв: Бердыев поймёт, с кем из игроков ему да

Допускаю, что в «Сочи» появятся несколько аргентинцев в обороне, Курбан Бекиевич не очень доверяет российским защитникам. В обороне у него в основном играли легионеры», — цитирует Сафонова Metaratings.

Агент также добавил, что туркменский специалист находится в отличной форме в свои 70 лет. Сафонов привёл в качестве примера Карло Анчелотти, которому 63 года, а он не только возглавляет «Реал», но и является претендентом на пост тренера сборной Бразилии.

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