Бензема сыграл без повязки на руке впервые с января 2019-го

Карим Бензема сыграл без повязки на руке впервые с 2019 года.

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Нападающий «Реала» вышел на товарищеский матч с «Хетафе» без защитной повязки на правой руке.

Бензема сыграл без повязки впервые с января 2019 года. Тогда форвард сломал мизинец в игре против «Бетиса». Из-за операции он пропустил бы несколько недель, поэтому форвард решил пользоваться тейпированием. С тех пор он выходил с повязкой на каждый матч.