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31 минуту назад

Бензема сыграл без повязки на руке впервые с января 2019-го. Он носил ее из-за перелома мизинца

Sports.ru

Карим Бензема сыграл без повязки на руке впервые с 2019 года.

Бензема сыграл без повязки на руке впервые с января 2019-го
Фото: Sports.ruSports.ru

Нападающий «Реала» вышел на товарищеский матч с «Хетафе» без защитной повязки на правой руке.

Бензема сыграл без повязки впервые с января 2019 года. Тогда форвард сломал мизинец в игре против «Бетиса». Из-за операции он пропустил бы несколько недель, поэтому форвард решил пользоваться тейпированием. С тех пор он выходил с повязкой на каждый матч.

Пока неизвестно, по какой причине Бензема сыграл против «Хетафе» без повязки. Возможно, дело в том, что этот тренировочный матч продлился всего 60 минут.

Футбол,Карим Бензема,Реал,
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