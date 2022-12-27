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25 минут назад

O Globo: сын Пеле уволился с поста главного тренера клуба, чтобы побыть с умирающим отцом

Газета.Ru

Сын Пеле -— бывший футбольный вратарь Эдсон Шолби Насименту (более известный по прозвищу Эдиньо) — покинул пост главного тренера клуба «Лондрина», который выступает во втором дивизионе чемпионата Бразилии. Об этом сообщило издание Marca со ссылкой на бразильский портал O Globo.

Сын Пеле уволился с поста главного тренера, чтобы побыть с умирающим отцом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эдиньо был назначен главным тренером 23 ноября 2022 года и начал проводить с командой предсезонную подготовку. Однако СМИ утверждают, что меньше месяца спустя он уволился с должности, когда поступили новости об ухудшении состояния Пеле.

В данный момент экс-вратарь находится в больнице имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу (одной из лучших клиник Латинской Америки) вместе с отцом и оказывает ему поддержку.

Согласно последним медицинским отчетам, рак Пеле продолжает прогрессировать, и врачам приходится лечить его от «дисфункции почек и сердца».

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии был госпитализирован в конце ноября из-за отека и сердечной недостаточности. СМИ сообщали, что его организм перестал реагировать на химиотерапию в борьбе с раком кишечника.

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