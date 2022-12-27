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24 минуты назад

В Венгрии оценили вероятность перехода Дзюбы в клуб Черчесова

Lenta.ru

Венгерский журналист издания Nemzeti Sport Ласло Борсос оценил вероятность перехода российского футболиста Артема Дзюбы в «Ференцварош». Его слова передает Sport24.

В Венгрии оценили вероятность перехода Дзюбы в клуб Черчесова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Борсос отметил, что главный тренер команды Станислав Черчесов много раз говорил, что клуб не планирует подписывать россиян.

«Все из-за высоких финансовых запросов футболистов из Российской премьер-лиги. Например, по этой причине мы не видим сейчас Дзюбу в Венгрии. Как бы мы не хотели дуэт Дзюба — Черчесов, российский нападающий слишком дорог для "Ференцвароша"», — заявил он.

6 декабря о будущем Дзюбы порассуждал нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин. Он заявил, что слышал о возможном приглашении футболиста в один из кипрских клубов в качестве тренера.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени.

Футбол,Александр Кокорин,Станислав Черчесов,
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