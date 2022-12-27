Три клуба АПЛ претендуют на американского форварда

Перспективный американский нападающий Джон Дюран, права на которого принадлежат клубу «Чикаго Файр», пользуется спросом в Европе. Интерес к 19-летнему футболисту проявляют в Англии и Португалии.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

На Туманном Альбионе подписать Дюрана хотят «Астон Вилла», «Брентфорд» и «Фулхэм». Что касается Португалии, то на Пиренеях интерес к американцу проявляет лиссабонская «Бенфика».

Трансферная стоимость Джона оценивается в шесть миллионов евро. Его контракт с «Чикаго Файр» рассчитан до середины 2024 года.