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27 минут назад

Три клуба АПЛ претендуют на американского форварда

Евро-футбол.Ру

Перспективный американский нападающий Джон Дюран, права на которого принадлежат клубу «Чикаго Файр», пользуется спросом в Европе. Интерес к 19-летнему футболисту проявляют в Англии и Португалии.

Три клуба АПЛ претендуют на американского форварда
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

На Туманном Альбионе подписать Дюрана хотят «Астон Вилла», «Брентфорд» и «Фулхэм». Что касается Португалии, то на Пиренеях интерес к американцу проявляет лиссабонская «Бенфика».

Трансферная стоимость Джона оценивается в шесть миллионов евро. Его контракт с «Чикаго Файр» рассчитан до середины 2024 года.

Ранее в СМИ ходили слухи об интересе к Дюрану со стороны «Челси» и «Ливерпуля».

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