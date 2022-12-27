Самошников провалил медосмотр в «Локомотиве»

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников провалил медицинское обследование перед переходом в московский «Локомотив». Об этом стало известно «Матч ТВ».

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По данным источника, трансфер футболиста сорвался на решающей стадии. Медицинский штаб обнаружил у игрока казанцев проблему с голеностопом.

Не исключено, что у Самошникова хроническая проблема. В прошлом году 25-летний защитник травмировал голеностоп и не смог помочь национальной команде России в матчах со Словакией и Словенией.

Самошников выступает за «Рубин» с 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл 16 матчей, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.