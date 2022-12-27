Самошников провалил медосмотр в «Локомотиве»

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников провалил медицинское обследование перед переходом в московский «Локомотив». Об этом стало известно «Матч ТВ».
По данным источника, трансфер футболиста сорвался на решающей стадии. Медицинский штаб обнаружил у игрока казанцев проблему с голеностопом.
Не исключено, что у Самошникова хроническая проблема. В прошлом году 25-летний защитник травмировал голеностоп и не смог помочь национальной команде России в матчах со Словакией и Словенией.
Самошников выступает за «Рубин» с 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл 16 матчей, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.
Летом 2022 года сообщалось, что Самошников был близок к переходу в «Динамо», однако трансфер не состоялся. Указывалось, что причиной срыва сделки могли стать результаты медицинского обследования защитника.