Гаджиев рассказал, когда ожидает появление российских клубов в еврокубках

«Участия российских клубов в еврокубках я не ожидаю не только в 2023 году, но и в ближайшие пару-тройку лет. А что касается Азии, то вопрос сложный. Не случайно, исполком РФС вновь перенес принятие решения по этому поводу. Но мне все равно кажется, что лучше, если наши сборные и клубы будут играть. Когда это станет возможным в Европе – неизвестно. А если в Азии дадут право участвовать в отборочных играх к чемпионату мира, то нужно им пользоваться», — передает слова Гаджиева Vprognoze.