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1 час назад

Гаджиев рассказал, когда ожидает появление российских клубов в еврокубках

Газета.Ruиещё 1

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев назвал туманными ожидания от 2023 года по поводу выступления российских клубов и сборной на международной арене.

Гаджиев рассказал, когда ожидает появление российских клубов в еврокубках
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Участия российских клубов в еврокубках я не ожидаю не только в 2023 году, но и в ближайшие пару-тройку лет. А что касается Азии, то вопрос сложный. Не случайно, исполком РФС вновь перенес принятие решения по этому поводу. Но мне все равно кажется, что лучше, если наши сборные и клубы будут играть. Когда это станет возможным в Европе – неизвестно. А если в Азии дадут право участвовать в отборочных играх к чемпионату мира, то нужно им пользоваться», — передает слова Гаджиева Vprognoze.

2 мая стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из еврокубков в сезоне-2022/2023.

А в прошлом сезоне московский «Спартак» из-за отстранения не смог сыграть в 1/8 Лиги Европы с «РБ Лейпциг». Красно-белые стали первыми на групповом этапе. Петербургский «Зенит» оступился на стадии 1/16 финала. Подопечные Сергея Семака уступили испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3.

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