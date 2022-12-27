Жоржиньо: «Не могу дождаться, когда снова сыграю в АПЛ»

«Я с нетерпением жду возможности вновь выйти на поле в Английской премьер-лиге. Прошло много времени с момента нашего последнего матча, ведь с тех пор был чемпионат мира. Мы все не можем дождаться нового начала. Сейчас наступает самый важный отрезок сезона, когда важно каждое очко», – заявил Жоржиньо в интервью официальному сайту «Челси».