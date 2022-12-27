Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
1 час назад

Жоржиньо: «Не могу дождаться, когда снова сыграю в АПЛ»

Евро-футбол.Ру

Полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо с нетерпением ждёт, когда вновь выйдет на поле в матче Английской премьер-лиги. Напомним, сегодня «пенсионеры» в рамках чемпионата сыграют с «Борнмутом» на «Стэмфорд Бридж».

Жоржиньо: «Не могу дождаться, когда снова сыграю в АПЛ»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я с нетерпением жду возможности вновь выйти на поле в Английской премьер-лиге. Прошло много времени с момента нашего последнего матча, ведь с тех пор был чемпионат мира. Мы все не можем дождаться нового начала. Сейчас наступает самый важный отрезок сезона, когда важно каждое очко», – заявил Жоржиньо в интервью официальному сайту «Челси».

В нынешнем сезоне АПЛ Жоржиньо отметился двумя голами.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители