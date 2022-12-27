Семья Пеле встретила Рождество в больнице рядом с больным раком отцом

Дочери Пеле — Келли и Флавия Насименту, а также два сына — Эдиньо и Жошуа Насименту — встретили Рождество в больнице имени Альберта Эйнштена в Сан-Паулу вместе с больным отцом. Также рядом с трехкратным чемпионом мира была его супруга — 57-летняя бразильская предпринимательница японского происхождения Марсия Сибель Аоки.
Об этом свидетельствуют фото и видео в соцсетях детей Пеле. Также на снимках периодически появляются его внуки.
«Почти вся семья в сборе, — написала Келли Насименту в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). — Счастливого Рождества! Благодарность, любовь, единение, семья — это суть Рождества. Мы благодарим всех за ту любовь и свет, что вы нам посылаете. В этой сумасшедшей удивительной жизни мы были бы ничем без любви».
Пеле находится в больнице больше месяца — с конца ноября. По информации СМИ, его организм перестал реагировать на химиотерапию, которую бывший футболист проходил в связи с раком кишечника. В данный момент врачи пытаются подобрать новый курс лечения, а также лечат Пеле от дисфункции почек и сердца. Его состояние ухудшилось.