Семья Пеле встретила Рождество в больнице рядом с больным раком отцом

«Почти вся семья в сборе, — написала Келли Насименту в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). — Счастливого Рождества! Благодарность, любовь, единение, семья — это суть Рождества. Мы благодарим всех за ту любовь и свет, что вы нам посылаете. В этой сумасшедшей удивительной жизни мы были бы ничем без любви».