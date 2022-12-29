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1 час назад

10 рекордов Короля футбола Пеле

Александр Котлеткин

Пеле был и остается уникальным футболистом в истории мирового футбола. За свою спортивную карьеру он забил 1389 мячей, 6 раз становился чемпионом Бразилии, 3 раза выигрывал Кубок мира и один раз брал трофей Североамериканской футбольной лиги. О его жизни написано множество книг и снято несколько фильмов. Пеле запомнился современникам благодаря своему таланту и отличался невероятными физическими способностями, которые он долгие годы оттачивал трудолюбием. Легендарный футболист стал обладателем множества рекордов, которые даже спустя 45 лет после завершения карьеры бразильца так и остаются неприступными для молодых игроков. 10 самых фантастических достижений Пеле – в галерее «Рамблера».

1/10 На Чемпионат мира по футболу 1958 года Пеле попал в 17-летнем возрасте. Первый матч футболист провел против сборной СССР, который бразильцы выиграли 2:0. Пеле тогда не отметился результативными действиями, но в дальнейшем удача сопутствовала восходящей звезде мирового футбола. Первый гол вундеркинд забил команде Уэльса в 1/4 финала, а в полуфинале оформил хет-трик в ворота сборной Франции, став самым молодым автором трех забитых мячей в одном матче в истории чемпионатов мира. В финале сборная Бразилии обыграла шведов и впервые завоевала заветный кубок
Фото: Imago/TACC
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2/10 21 сентября 1964 года бразилец забил восемь голов в ворота «Ботафого» из Рибейрао-Прето
Фото: Imago/TACC
3/10 Пеле – единственный футболист, который трижды поднимал Кубок мира над своей головой. Спортсмен становился чемпионом в 1958 году в Швеции, в 1962 году в Чили и в 1970 году в Мексике
Фото: Imago/TACC
4/10 Спустя годы Пеле все еще является рекордсменом по количеству забитых мячей за национальную команду. В сборной Бразилии он провёл 92 матча, в которых забил 77 голов. В 2022 году с ним сравнялся Неймар, которому вероятно все же удастся превзойти легенду. Правда, для достижения такого результата 30-летниму нападающему потребовалось 124 матча
Фото: Imago/TACC
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5/10 На вершине своей спортивной карьеры Пеле пробегал 100 метров почти за 10 секунд и выпрыгивал на два метра в высоту. Свои уникальные физические данные футболист укреплял трудолюбием на тренировках, благодаря чему лишь немногим уступал профессиональным легкоатлетам того времени
Фото: Imago/TACC
6/10 Пеле выступал за бразильский клуб «Сантоса» из одноимённого города штата Сан-Паулу в течение 18-лет. С 1956 по 1974 год он забил в составе команды 1091 гол. Вместе с легендой «Сантоса» 5 раз подряд выигрывала Кубок Бразилии, по два раза – Кубок Либертадорес и Межконтинентальный Кубок
Фото: Imago/TACC
7/10 Пеле – один из членов клуба «1000». В общей сложности он забил 1389 (в некоторых источниках 1281) мячей за 21 год карьеры в профессиональном футболе. Больше только у чешско-австрийского нападающего Йозеф Бицана (1468) и немца Герда Мюллера (1461)
Фото: Imago/TACC
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8/10 19 ноября многие бразильцы отмечают День Пеле. В этот день в 1969 году на стадионе «Маракана» в матче «Сантоса» с «Васку да Гама» Пеле забил свой 1000-й гол. Впоследствии это событие стало своеобразным праздником в Бразилии. Кроме того, министерство связи Бразилии выпустило почтовую марку – единственную в мире, посвящённую индивидуальному достижению отдельного футболиста
Фото: Imago/TACC
9/10 В 1999 году Международный олимпийский комитет включил Пеле в топ-5 великих спортсменов ХХ века. По иронии судьбы бразилец ни разу не принимал участия в Олимпийских играх
Фото: Zuma/TACC
10/10 Пеле называют лучшим футболистом столетия. Бразилец занимает первое место среди лучших игроков XX века по версии журнала World Soccer, France Football, Guerin Sportivo, Placar. Также Пеле входит в «сборную мира ХХ века», составленную ФИФА
Фото: Imago/TACC
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