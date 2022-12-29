10 рекордов Короля футбола Пеле

Пеле был и остается уникальным футболистом в истории мирового футбола. За свою спортивную карьеру он забил 1389 мячей, 6 раз становился чемпионом Бразилии, 3 раза выигрывал Кубок мира и один раз брал трофей Североамериканской футбольной лиги. О его жизни написано множество книг и снято несколько фильмов. Пеле запомнился современникам благодаря своему таланту и отличался невероятными физическими способностями, которые он долгие годы оттачивал трудолюбием. Легендарный футболист стал обладателем множества рекордов, которые даже спустя 45 лет после завершения карьеры бразильца так и остаются неприступными для молодых игроков. 10 самых фантастических достижений Пеле – в галерее «Рамблера».