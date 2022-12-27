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1 час назад

Агент опроверг информацию о том, что Самошников провалил медосмотр в «Локомотиве»

Евро-футбол.Ру

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, опроверг информацию о том, что его клиент провалил медосмотр перед переходом в «Локомотив».

Агент опроверг информацию о том, что Самошников провалил медосмотр
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Первый раз об этом слышу. Не знаю, откуда берутся такие новости. Это неправда», — приводит слова Моисеева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту «Рубина» также проявляет нынешний лидер чемпионата России «Зенит».

В текущем сезоне Самошников провёл в составе казанской команды 16 матчей, забил один гол и дважды ассистировал партнёрам. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.

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