В Казахстане предположили, что российский футбол еще долго будет «забанен»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил «Матч ТВ», что, по его мнению, российский футбол еще долго будет отстранен от официальных международных соревнований.В конце февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из за ситуации на Украине. Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Решение планировалось принять во вторник, но служба коммуникаций РФС сообщила, голосование по вопросу перехода перенесено, это связано с необходимостью проведения дополнительных консультаций. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года.