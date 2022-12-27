В Казахстане предположили, что российский футбол еще долго будет «забанен»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил «Матч ТВ», что, по его мнению, российский футбол еще долго будет отстранен от официальных международных соревнований.В конце февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из за ситуации на Украине. Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Решение планировалось принять во вторник, но служба коммуникаций РФС сообщила, голосование по вопросу перехода перенесено, это связано с необходимостью проведения дополнительных консультаций. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года.
— В любом случае у РФС есть контакты с УЕФА. Этот вопрос находится в их компетенции. Мое мнение, что лучше играть в футбол, чем простаивать, — сказал Адиев «Матч ТВ».
— Сторонники, что Россия должна остаться в УЕФА говорят: футбол в Средней Азии, где нам предстоит играть, не самого высокого качества.
— Не знаю. Чемпионат мира показал, что азиатский футбол сейчас на подъеме, у них неплохие результаты. В любом случае лучше с кем то играть и конкурировать, чем сидеть дома. По моим ощущениям, нас еще долго будут держать в так называемом бане.
— Легионеры не разбегутся из российских клубов?
— Нет. Раз сейчас приезжают, когда мы нигде не играем, то, думаю, не будет существенных проблем и дальше. Конечно, с хорошим легионером сложно договориться сегодня, нужно переплачивать в финансовом плане. И в случае перехода в Азию будет аналогично.
Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что у организации есть время до 31 декабря для подачи документов на вступление в AFC, чтобы сборная России успела принять участие в квалификации чемпионата мира 2026 года.