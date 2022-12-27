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59 минут назад

Тренер сборной Казахстана предположил, что российский футбол еще долго будет «забанен» в Европе

Матч ТВиещё 1

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил «Матч ТВ», что, по его мнению, российский футбол еще долго будет отстранен от официальных международных соревнований.В конце февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из за ситуации на Украине. Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Решение планировалось принять во вторник, но служба коммуникаций РФС сообщила, голосование по вопросу перехода перенесено, это связано с необходимостью проведения дополнительных консультаций. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года.

В Казахстане предположили, что российский футбол еще долго будет «забанен»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— В любом случае у РФС есть контакты с УЕФА. Этот вопрос находится в их компетенции. Мое мнение, что лучше играть в футбол, чем простаивать, — сказал Адиев «Матч ТВ».

— Сторонники, что Россия должна остаться в УЕФА говорят: футбол в Средней Азии, где нам предстоит играть, не самого высокого качества.

— Не знаю. Чемпионат мира показал, что азиатский футбол сейчас на подъеме, у них неплохие результаты. В любом случае лучше с кем то играть и конкурировать, чем сидеть дома. По моим ощущениям, нас еще долго будут держать в так называемом бане.

— Легионеры не разбегутся из российских клубов?

— Нет. Раз сейчас приезжают, когда мы нигде не играем, то, думаю, не будет существенных проблем и дальше. Конечно, с хорошим легионером сложно договориться сегодня, нужно переплачивать в финансовом плане. И в случае перехода в Азию будет аналогично.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что у организации есть время до 31 декабря для подачи документов на вступление в AFC, чтобы сборная России успела принять участие в квалификации чемпионата мира 2026 года.

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